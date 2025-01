Ricky Trevitazzo se quiebra en la final de “El Gran Chef: Famosos” al dedicar emotivo mensaje a Luigui

En la final de “El Gran Chef Famosos” que se desarrolló el último miércoles 22 de enero, Ricky Trevitazzo terminó protagonizando un emotivo momento luego que recordara a Luigui Carbajal.

Ricky no pudo contener las lágrimas al ver las imágenes donde aparece junto a su compañero. “Lo que más pena me da es saber que mañana ya no vamos a estar acá” , dijo en un inicio conmovido.

“Tengo que decir algo muy importante, a pesar de que ha pasado el tiempo y muchas cosas en mi vida, no solamente en el programa, sino fuera también, a Luigui lo extraño, un montón”, confesó visiblemente conmovido.

“A mi hermano, son las primeras imágenes que he visto junto a él. Siento como si me faltara un pedazo a mi alma y, a la vez, estar parado acá siento que me completa mucho. Los quiero mucho a los tres, Pelaez eres un ser de otro planeta”, expresó Ricky, dejando a muchos a los presentes conmovidos por sus palabras.