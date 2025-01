¿Por qué Selena Gomez publicó un video llorando? Esto se sabe | VIDEO

La cantante Selena Gomez sorprendió este lunes al compartir una emotiva historia en Instagram donde se dejó ver llorando. El video, que duró un poco más de 30 segundos y que luego fue eliminado, llevaba un mensaje: «Lo siento», junto a un emoji de la bandera mexicana. El contenido se hizo rápidamente viral, más aún porque la artista no especificó la razón por la cual estuvo visiblemente afectada.

SELENA GOMEZ LLORANDO: ¿POR QUÉ LA CANTANTE SUBIÓ UNA EMOTIVA HISTORIA?

«Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y a los niños. No los entienden. Lo siento mucho. Me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo», expresó la cantante en el video en Instagram, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

El contenido cobra más sentido con el breve mensaje con el que está acompañado: «Lo siento» y un emoji de la bandera mexicana.

La reacción de Selena ocurrió tras el anuncio oficial de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que confirmó la detención de 956 personas, entre ellas, mexicanos, durante redadas masivas realizadas el domingo. Las acciones forman parte de las órdenes ejecutivas sobre inmigración que Donald Trump ha firmado desde que retomó la presidencia la semana pasada.

Recordemos que Selena Gómez ha sido una defensora activa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2019, produjo la serie documental de Netflix Living Undocumented, que narró las historias de familias indocumentadas enfrentando incertidumbres legales en el país.

¿POR QUÉ SELENA GÓMEZ ELIMINÓ EL VIDEO DONDE SALE LLORANDO?

Sin embargo, Selena eliminó el video pocos minutos después de haberlo publicado. Más tarde, compartió una nueva historia en la que escribió: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”. Este segundo mensaje también fue borrado poco después.

