Shakira conmueve tras emotivo mensaje que dedicó a sus fans horas antes de arrancar su gira

Este martes 11 de febrero, Shakira arranca su nueva gira «Las mujeres ya no lloran» en Brasil, tras siete años de ausencia en los escenarios, y horas previas a su encuentro con sus fanáticos dedicó un emotivo mensaje en el que confesó que se ha preparado doce meses para ofrecer el mejor show de su vida.

En las primeras líneas de su extenso texto, la intérprete de ‘Ojos así’ detalló que escribió la dedicatoria en su camerino.

«Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida», se lee al inicio del mensaje.

La colombiana dejó en claro que sabe que la «perfección no existe, pero si sé, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida».

Finalmente, se mostró ansiosa porque llegue la hora de arrancar su primer concierto y prometió que después de su show, cada fanático estará con ella para siempre.

«Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya!», finalizó.