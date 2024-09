Sting confirma concierto en Perú: conoce los precios de las entradas

El icónico Sting, ganador de 17 premios Grammy, regresa con su gira mundial «Sting 3.0» para sorprender a sus fans. Acompañado por el talentoso guitarrista Dominic Miller y el enérgico baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), Sting interpretará sus mayores éxitos y temas únicos de su legendario repertorio.

Esta gira recorrerá América Latina y llegará a Lima, Perú, el miércoles 26 de febrero del 2025 en el Costa 21. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

El legendario Sting, reconocido por su trayectoria como solista y como líder de The Police, sigue rompiendo barreras musicales. Bajo la representación de Martín Kierszenbaum y Cherrytree Music Company, Sting nos presenta «Sting 3.0», una gira que refleja una etapa vibrante y fresca, destacando lo mejor de su amplio repertorio con la energía de un trío compacto.

Este nuevo enfoque ha inspirado su reciente sencillo, «I wrote your name (Upon my heart)», mezclado por el galardonado ingeniero Robert Orton y lanzado el 5 de septiembre bajo Cherrytree Music Company / Interscope Records.

Los miembros del Fan Club de Sting tendrán la oportunidad de acceder a una preventa especial visitando Sting.com, a partir del 24 de septiembre hasta el jueves 26 de septiembre.

La preventa BBVA, con 15% de descuento, será el miércoles 25 de septiembre y jueves 26. La venta general estará disponible a partir del viernes 27 de septiembre, a través de Teleticket.

PRECIOS DEL CONCIERTO DE STING EN LIMA, PERÚ

A continuación te indicamos los precios de las entradas para el esperado concierto de Sting en Lima, Perú:

– Platinum: S/ 660 (preventa), S/ 759 (regular).

– VIP: S/ 490 (preventa), S/ 563.50 (regular).

– General: S/ 340 (preventa), S/ 391 (regular).

VIDEO RECOMENDADO