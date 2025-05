Accesos de Reniec en manos de delincuentes: extrabajador de Entel denuncia filtración de datos

La empresa de telecomunicaciones Entel no estaría protegiendo la información de sus clientes, la acusación fue corroborada tras una serie de pruebas de un extrabajador que pudo compartirlas con Punto Final.

Un excolaborador de Entel reveló que la empresa es responsable de no contar con un adecuado sistema de seguridad para proteger los datos de sus usuarios, lo que le ha generado graves problemas personales y legales. Asegura que, debido a fallos en el control de acceso, se le asignó un usuario a su nombre que, al poco tiempo de su salida de la compañía, fue utilizado por delincuentes para realizar diversas actividades ilegales, como la suplantación de identidad y el robo de dinero.

“Yo le digo a Entel que son totalmente responsables por no tener un buen control en su seguridad de información y que me están perjudicando muchísimo, porque estoy en una situación bien complicada. Esto no es poca cosa, me pueden arruinar la vida«, expresó el extrabajador.

Carlos Miguel Alvarado, quien trabajó en la empresa durante nueve años, se enteró de que su usuario de acceso a la base de datos de RENIEC no fue desactivado tras su salida, lo que permitió que fuera utilizado por terceros para acceder a información personal de otras personas. Esta negligencia derivó en que su número de identificación fuera usado para efectuar trámites fraudulentos, como la reposición de chips de celulares y el vaciamiento de cuentas bancarias de víctimas ajenas.

«Yo no me siento tranquilo porque todo el mundo puede decir: Claro, en esta casa vive un criminal. Estoy involucrado en bandas criminales y en suplantación de identidad«, agregó Alvarado.

A raíz de este hecho, Alvarado fue citado en diversas ocasiones por las autoridades, quienes lo investigan por su presunta vinculación con una banda criminal que operaba mediante fraude informático. Aunque en un principio se pensaba que era un testigo, la situación empeoró cuando, en diciembre de 2024, su estatus cambió a investigado por los delitos de suplantación de identidad y fraude.

RENIEC RESPONSABILIZA ÚNICAMENTE A ENTEL

Este caso resalta la vulnerabilidad de los sistemas de manejo de información en Perú, en particular de RENIEC, que gestiona los datos personales de más de 30 millones de peruanos. La entidad permite a empresas privadas, como las operadoras de telefonía, acceder a dicha información mediante convenios, pero no parece garantizar la seguridad ni la supervisión adecuada de su uso. En este contexto, los delincuentes encontraron una forma de aprovecharse de la falta de controles para cometer delitos y perjudicar tanto a inocentes como a personas que, como Alvarado, se ven involucradas sin ser responsables.

RENIEC ha respondido a estas acusaciones asegurando que la responsabilidad de proteger la información recae sobre las empresas que acceden a los datos, pero no ha ofrecido explicaciones claras sobre la supervisión de estos procesos. Mientras tanto, los afectados, incluidos aquellos que perdieron dinero por el robo en sus cuentas bancarias, siguen esperando una solución real y efectiva ante una situación que pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.

Este caso ha puesto en evidencia la falta de protección en el manejo de datos sensibles, una vulnerabilidad que no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino a todos los usuarios que confían en la privacidad y seguridad de sus datos personales.

