El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó su preocupación por el retraso en el inicio del proceso de transferencia municipal debido a la falta de un pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la próxima autoridad edil, cuyo mandato inicia tras el cierre de la actual gestión el 31 de diciembre.

Durante la inauguración de obras de pavimentación en la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, el burgomaestre explicó que la comuna limeña ya tiene listo su equipo, pero no puede avanzar sin la contraparte. “Ya están implementados (los procesos), hemos dado a conocer a nuestros tres miembros de la comisión, pero la parte entrante tiene que designar a sus tres miembros y eso aún no se puede dar porque aún no hay resultados oficiales”, señaló.

Reggiardo precisó que el plazo legal de dos meses previos al cambio de mando ya venció en teoría, por lo que han elevado una consulta a la Contraloría General de la República para definir la ruta normativa a seguir. “De hecho va a haber proceso de transferencia, solamente que se va a reducir el tiempo y veremos qué resuelve la Contraloría”, añadió.

Sobre su posible sucesora y acciones legales

Consultado sobre la regidora Jeanette Alonso como posible sucesora, el alcalde evitó pronunciarse a fondo para no vulnerar el principio de neutralidad, aunque respaldó su trayectoria: “Es una profesional competente; no tengo ninguna duda de que, de ser ese el desenlace, lo hará con el profesionalismo y la convicción de hacer una buena labor, o a quien corresponda según lo que el JNE establezca”.

Respecto a las denuncias presentadas por Renovación Popular, sostuvo que la agrupación está en su derecho de iniciar los procedimientos legales correspondientes, aunque evitó opinar sobre el fondo o la forma del caso y pidió celeridad debido al retraso generado.

Obras de gestión y caso Las Palmas

En cuanto al estado de los proyectos municipales, Reggiardo confirmó que el centro de control C5 ya está culminado y será inaugurado el 15 de diciembre. Detalló que esta central integrará cámaras de videovigilancia, el sistema de semaforización inteligente y representantes de la Policía Nacional, Bomberos, Ministerio Público y Poder Judicial.

Finalmente, sobre los cuestionamientos en torno a Las Palmas, aclaró que la Municipalidad de Lima se mantiene al margen al no haber estado a cargo de la organización, indicando que corresponde al comité organizador rendir cuentas de los pormenores.

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