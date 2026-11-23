Punto Final presenta el caso de Andrés Dulude, la voz de Frágil, que hoy enfrenta graves dificultades para movilizarse y hacer música. El cantante participó en un ensayo clínico contra el cáncer en el Hospital María Auxiliadora, pero, según denuncia junto a su esposa, no recibió oportunamente la atención médica que necesitaba cuando comenzaron sus complicaciones.

En 2025, Dulude hizo público que había sido diagnosticado con cáncer. Mientras se atendía en el Hospital Dos de Mayo, conoció la posibilidad de participar en un ensayo clínico que evaluaba un tratamiento experimental. En octubre de ese año inició el procedimiento en el Hospital María Auxiliadora, bajo la responsabilidad de un equipo de médicos oncólogos encabezado por la investigadora principal, la doctora Mitzi Villanueva.

El consentimiento informado y las complicaciones durante el tratamiento

El documento que firmó Dulude para participar en el ensayo explicaba las características de la investigación, los derechos de los pacientes y los posibles riesgos del tratamiento. El estudio contemplaba dos grupos: uno recibiría el medicamento experimental y el otro, quimioterapia. Entre los efectos adversos advertidos figuraban problemas en los nervios que podían afectar la sensibilidad y el equilibrio.

De acuerdo con el relato del cantante y su esposa, las dificultades comenzaron aproximadamente dos meses después de iniciado el tratamiento. Dulude empezó a perder sensibilidad en las manos, una condición que hoy le impide tocar la guitarra como antes. La pareja sostiene que asumió los riesgos de participar en el estudio, pero cuestiona la atención que recibió cuando aparecieron las complicaciones.

El consentimiento informado también establecía que, si el ensayo ocasionaba una lesión al participante, el patrocinador debía brindarle atención médica inmediata y sin costo. Sin embargo, la esposa de Dulude denuncia que les indicaron que debían pagar primero por la atención y que luego les reembolsarían el dinero. La familia asegura que no contaba con los recursos para afrontar esos gastos.

El pronunciamiento del Instituto Nacional de Salud

La doctora Mitzi Villanueva, investigadora principal del ensayo, fue designada para responder por el Hospital María Auxiliadora. Durante una entrevista con Punto Final, reiteró una respuesta institucional, pero quedaron preguntas pendientes sobre la atención que recibió Dulude y las medidas adoptadas cuando se conocieron sus complicaciones.

Tras la denuncia de la familia, el Instituto Nacional de Salud revisó la historia clínica y los descargos de los responsables del ensayo, incluidos los de Villanueva. Según el resultado presentado en el reportaje, la entidad concluyó que los documentos entregados no acreditaban que el cantante hubiera recibido oportunamente el tratamiento que necesitaba.

Actualmente, Dulude asegura que su estado físico, emocional y económico se ha deteriorado. Su familia estima que ha perdido cerca del 80 % de su movilidad y que necesita un bastón, un andador y el apoyo de su esposa para desplazarse. También enfrenta dificultades para trabajar y para ejecutar en la guitarra los acordes que interpretó durante años.

Este 2026, “Av. Larco”, una de las canciones más emblemáticas de Frágil, cumple 45 años. Pero, lejos de una celebración, Andrés Dulude enfrenta una etapa en la que reclama respuestas y atención médica. Su caso también plantea una pregunta sobre la protección de los pacientes que participan en ensayos clínicos y las garantías que deben cumplirse cuando aparecen complicaciones.

MIRA LA EDICIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE DE PUNTO FINAL