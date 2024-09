Andrés Hurtado ‘Chibolín’: revelan detalles de sus cuantiosas ganancias mensuales

En su reciente declaración ante la Fiscalía, el presentador Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, declaró la cantidad de ingresos que tenía con su programa sabatino, que se emitía por un conocido canal de televisión.

“Sus ingresos como conductor de televisión del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ oscilaban entre 50 mil y 100 mil soles mensuales”, se lee en el documento al que accedió Latina Noticias.

Otro detalle que no pasa desapercibido es que el conductor de televisión manifestó que “generaba hasta 10 mil dólares de ingresos por presentación artísticas que realizaba en el interior del país».

También precisó que vive en casas alquiladas, que en varias oportunidades no contaba con su DNI y hasta habló de sus viajes y amistad con la fiscal Elizabeth Peralta.

«Siempre he vivido en casa alquilada, y que en 2019-2020 vivió en la Calle Tomazal 753 – Surco. Señaló que registra a su nombre dos números de celulares, pero no los recuerda, y que si ha usado celulares que no han estado a su nombre debido a que a veces no tenía el DNI a la mano y ha conseguido líneas telefónicas a nombre de personas de su producción», se indica en el documento.