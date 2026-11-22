Punto Final fue testigo del traslado al Perú de Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría” y condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de un empresario. El sujeto, que contaba con orden de captura internacional y afronta investigaciones por extorsión a transportistas y constructoras, tráfico de terrenos y sicariato, fue detenido en Ecuador y expulsado hacia territorio peruano.

Bazán Valderrama se había ocultado en un condominio del complejo Resort Playa Azul, en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, Ecuador, donde llevaba una vida de lujos y comodidades mientras su organización —antes aliada de “Los Pulpos” hasta su violenta ruptura en 2022 por el control territorial en La Libertad— operaba en el negocio del oro ilegal en Pataz. El seguimiento de agentes de la DIGIMIN y la División de Delitos Transnacionales de la DIRINCRI, con apoyo tecnológico de la unidad HSI de Estados Unidos, permitió rastrear la señal de un teléfono y ubicarlo tras notar que cada noche se encendía una luz y observar movimientos en el departamento 404.

En tanto, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el investigado cambió de rostro mediante cirugías y modificó su identidad sin registro migratorio, por lo que requerían plena certeza antes de actuar. Tras la operación de inteligencia encabezada por el coronel del Ejército Luis Flores y coordinada con la policía ecuatoriana, Bazán Valderrama —quien intentó escapar saltando por una ventana al ser descubierto en el departamento 402— fue capturado junto a su hombre de confianza, el peruano Antonio Eduardo Castillo León, hallándose en el inmueble una caja fuerte con dinero y relojes valorizados en 10 mil dólares cada uno.

EL TRASLADO DE JOLÍN A LA BASE NAVAL

Astudillo explicó que el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores y el premier Galarreta gestionaron la expulsión rápida para evitar maniobras legales de permanencia, dado que no tenía requisitoria en Ecuador. En exclusiva, Punto Final acompañó el vuelo de cuatro horas en un Antonov de la Aviación Policial hasta la frontera en Tumbes, donde la policía ecuatoriana entregó al detenido- Tras ello, fue trasladado bajo custodia de la SUAT hasta Lima.

Durante el interrogatorio en el CEBAF, Bazán Valderrama aseguró dominar un núcleo duro de 50 integrantes de “La Jauría” y obtener entre el 10 % y 15 % de ganancias mensuales que calculó entre 100 mil y 150 mil dólares. Asimismo, señaló que Jhonson Smit Cruz Torres, su padre Jhon Cruz Arce y su hermano Miller Cruz estarían detrás de las operaciones en Pataz, mencionando también a Oscar y a “Jorobado Deivis”.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Gral. PNP Freddy López, destacó el trabajo de inteligencia y la estrecha coordinación con las policías de países vecinos para impedir que prófugos evadan la justicia, como ocurrió previamente con Jhonson en Bolivia y ahora en Ecuador.

Finalmente, se informó que Bazán Valderrama, sentenciado a cadena perpetua, también sería recluido en la Base Naval del Callao para cumplir su condena tras las rejas.

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