Barrios Altos: Gobierno declarará estado de emergencia a zona afectada por incendio

El Gobierno declarará en emergencia la zona afectada de Barrios Altos por el gigantesco siniestro que ha destruido varias viviendas y comercios desde el lunes 3 de marzo; así lo anunció el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Esta medida busca agilizar la ayuda a los damnificados y la intervención de distintas entidades públicas.

Luego de mantener una reunión con representantes de los Bomberos, Municipalidad de Lima, Indeci y el Colegio de Ingenieros, Astudillo mencionó que la decisión permitirá el acceso rápido a recursos para mitigar los daños y atender con prontitud a las familias afectadas producto del incendio.

«Una vez que se declare el estado de emergencia, se proporcionará la ayuda adecuada a todos los damnificados. Esto será importante para que la actuación del Gobierno sea más efectiva», agregó el ministro de Defensa.

EL 12 DE MARZO SE TENDRÍA INFORME SOBRE LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS

Uno de los puntos con mayor relevancia que enfatizó Astudillo es que, cuando se concrete el estado de emergencia, el ministerio de Vivienda podrá asignar bonos de arrendamientos a los personas que han perdido su vivienda.

Por su parte el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, anunció que desde este lunes se determinará el comando que se hará cargo de las demoliciones.

Además, mencionó que se estará trabajando en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Cuerpo de Bomberos para evaluar la situación actual de las infraestructuras afectadas.

«El miércoles deberíamos contar con un informe final de demolición, que la Municipalidad Metropolitana de Lima se ha comprometido a entregar hoy (…) No hay mucho margen de maniobra, se hará la remoción para que entre la maquinaria, pero por lo menos tres edificios van a ser demolidos», dijo Whittembury.

BOMBEROS COMBATIRÁN EL FUEGO HASTA EL FINAL

El Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Morales, informó que el equipo no se retirará hasta extinguir por completo el fuego que afecta a Barrios Altos. Su anuncio fue después de que el comandante territorial de Lima y Callao, el brigadier Alfonso Panizo, anunciara que el personal concluiría su labor el 10 de marzo a las 6:00 P.M.

“Vamos a transferir a la entidad que le corresponda que haga el trabajo de demolición, pero no significa que los bomberos van a decir: ‘Bueno, a las 6 de la tarde me voy y no quiero saber nada’. […] Solo es un cambio de transferencia. Los bomberos se van a retirar el día que no haya un foco de incendios”, mencionó Morales desde la base de operaciones en el jirón Junín.

