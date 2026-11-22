A más de 65 días de la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, ocurrida el pasado 15 de septiembre dentro de una cúster que trasladaba al equipo de fútbol del colegio, el proceso judicial aún no tiene una definición. Punto Final entrevistó a los padres de la víctima, quienes cuestionan la demora de las diligencias y destacan la declaración de un testigo que, durante la audiencia del 17 de noviembre, habría señalado directamente a uno de los seis menores internados en Maranguita.

Según el relato de los padres, el testigo también era menor de edad y estuvo presente en el vehículo durante el trayecto. En la audiencia habría declarado que, minutos después de la agresión, uno de los adolescentes lo tomó del brazo y le confesó haber cometido el hecho. Para la familia, esta versión constituye un avance importante para esclarecer lo ocurrido dentro del bus.

La imputación contra ese adolescente ya figuraba en el expediente a partir de declaraciones de otros menores. Además, según el guion, el adolescente habría reconocido ante la Policía y la jueza cierto grado de participación, aunque negó haber sido quien consumó la agresión. También es investigado por otro episodio ocurrido en las duchas del colegio, en octubre.

Padres cuestionan demoras en la investigación

El proceso por infracción a la ley penal comenzó el 9 de octubre y, hasta la última audiencia del 17 de noviembre, se habían realizado solo tres sesiones. Los padres cuestionan que la Fiscalía aún no haya esclarecido la situación jurídica de otros cuatro menores que estuvieron en la cúster y fueron puestos en libertad dos días después de los hechos. La familia considera necesario determinar si son testigos o investigados.

Otra de sus preocupaciones es el tiempo transcurrido para realizar diligencias consideradas importantes. La inspección judicial a la cúster está programada para el próximo 26 de noviembre, más de dos meses después de la agresión denunciada. Los padres también cuestionan la demora en la revisión de los teléfonos celulares y otras pericias.

Los seis adolescentes permanecen internados preventivamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por un plazo de cuatro meses que vence el 17 de enero. El padre de la víctima expresó su preocupación por la proximidad de esa fecha y por la posibilidad de que el plazo concluya sin que se hayan esclarecido todos los hechos.

La recuperación de la víctima y el pedido de justicia

Mientras avanza el proceso, los padres señalan que su hijo ha retomado sus actividades escolares y recibe acompañamiento psicológico. Sin embargo, reconocen que su recuperación emocional es más compleja y que el retorno al colegio ha estado marcado por situaciones incómodas, como la percepción de sentirse observado por otros estudiantes.

La madre también manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que ha enfrentado su hijo y pidió que se tome en cuenta el daño ocasionado. Ambos padres sostienen que no han recibido disculpas de las familias de los adolescentes involucrados, salvo un acercamiento que mencionó el padre.

La familia también rechazó que su hijo haya vivido un escenario de bullying permanente antes de la agresión. La madre explicó que, aunque existieron episodios aislados, el estudiante mantenía una vida escolar que describió como normal. El padre, por su parte, sostuvo que la denuncia permitió conocer otros episodios que, a su juicio, deben ser revisados.

Los padres piden que las autoridades esclarezcan la participación de cada uno de los menores que estuvo en el vehículo y que el caso contribuya a revisar cómo se enfrenta el bullying y la violencia en los colegios. Con la inspección judicial aún pendiente y el vencimiento del internamiento preventivo cada vez más cerca, la investigación enfrenta días decisivos.

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