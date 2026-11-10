Cierre total de avenidas y calles del Centro Histórico de Lima por visita del Papa León XIV: aquí los detalles

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), autorizó el cierre total de diversas vías del Centro Histórico de Lima, con motivo del evento ‘Visita apostólica de Su Santidad el Papa León XIV al Perú’, programado para este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Vías comprendidas en el cierre

El cierre comprende diversos tramos de los jirones Azángaro y Lampa, desde el jirón Áncash hasta la avenida Nicolás de Piérola; Carabaya, desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola; De la Unión y Camaná, desde el jirón Santa hasta la avenida Nicolás de Piérola; así como Cailloma, Rufino y Torrico y Chancay, desde el jirón Conde de Superunda hasta la avenida Nicolás de Piérola.

Asimismo, se ha restringido el tránsito en los jirones Amazonas y Áncash, desde Lampa hasta la avenida Abancay; Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno, desde el jirón De la Unión hasta la avenida Abancay; Apurímac, entre Carabaya y Abancay; Ocoña, desde el jirón Carabaya hasta su intersección con la avenida Tacna; y Moquegua, Huancavelica, Ica, Callao y Conde de Superunda, entre el jirón Cañete y el jirón De la Unión.

Por contraparte, las avenidas Tacna y Emancipación, así como el jirón Cusco, permanecen habilitados para la circulación vehicular.

Cierre de vías y horarios

El cierre comenzó a las 10:00 p. m. del martes 10 de noviembre y se mantendrá hasta las 3:00 p. m. del jueves 12 de noviembre. Durante ese periodo, se ha restringido la circulación vehicular en los tramos comprendidos en el área de intervención.

La Gerencia de Movilidad Urbana recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar en cuenta las vías comprometidas y evitar circular por los tramos restringidos durante el horario de intervención.

Asimismo, el organizador del evento debe contar con personal calificado para orientar a los usuarios y facilitar la circulación en las intersecciones, así como garantizar el ingreso y salida de los residentes y el acceso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia. También tiene que coordinar con la Policía Nacional el apoyo de personal de tránsito durante el desarrollo de la actividad.

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