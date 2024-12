Ciudadanos opinan sobre reciente aumento del sueldo mínimo

Luego que la presidenta Dina Boluarte anunciara el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.025 a S/1.130 y que se hará efectivo a partir del 1 de enero del 2025, las cámaras de Latina Noticias salieron a las calles para conocer las impresiones de los ciudadanos sobre este anuncio.

Varios ciudadanos se mostraron poco satisfecho con el aumento del 10% debido a que sienten que no compensa con todos los gastos que se realiza durante cada mes.

“Qué se puede hacer con eso. Las autoridades no se preocupa, no se puede hacer nada, tenemos que soportar”, expresó un ciudadano. “No me alcanza, muy poquito para personas solas, si podría alcanzar, pero para personas con familia no”, “En Lima todo está caro, hay muchos gastos en la casa. En esta Navidad quieres dar un gusto más, un viaje, no se puede”, expresaron otros.

Por su parte, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo, opinó que si bien hay un aumento, la realidad es que solo se restituye el nivel de compra que el salario mínimo había perdido.

«Como hubo inflación en todo este tiempo, sobre todo de alimentos. El poder adquisitivo, el poder de compra de ese sueldo mínimo, es restituirle ese poder adquisitivo perdido por la inflación, el aumento de precio, sobre todo de alimentos, se lo han restituido», explicó el especialista.

«Si tú quieres subir el sueldo mínimo fuertemente, no puede subir artificialmente porque eso te puede llevar a desempleo, más informalidad. Más infraestructura, más capacitación para el trabajo, para que ellos puedan aspirar a mayores ingresos», añadió.