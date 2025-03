Damnificados por incendio en Barrios Altos duermen en la calle por temor a que fuego alcance sus casas

Tras más de 24 horas de incendio, decenas de familias han sido evacuadas de sus casas por el peligro que hay de que el fuego avance hasta sus viviendas. Por ello, diversos vecinos están durmiendo en la calle ya que todavía no hay suficientes carpas para cubrir a todos los damnificados.

En horas de la tarde, Latina Noticias conversó con un hombre el cual confesó haber dormido en el parque ya que no hay carpas disponibles por el momento, sin embargo, viene recibiendo alimentos y monitoreo de salud por parte de la municipalidad luego del incendio.

«Recién nos han sacado, yo he sacado algunas cosas de mi casa y he dormido en el parque, no hay carpa ahora (…) tenia dolor de cabeza pero ya me revisaron, yo vivo con mi mamá pero a ella la han llevado a otro lado, yo me he quedado porque pueden haber saqueos», comentó el damnificado.

Son hasta 4 edificios los que han colapsado en Barrios Altos debido al incendio que inició el último lunes, pues las altas temperaturas afectaron la estructura de los inmuebles y finalmente terminaron colapsando.

