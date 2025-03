Daniela Darcourt se pronunció tras polémica generada por video sobre la marcha a la que terminó asistiendo

Luego de la polémica generada en redes sociales por un video que publicó en sus redes sociales explicando por qué no iría a la denominada ‘Marcha contra la delincuencia’, la cantante Daniela Darcourt, quien finalmente dio marcha atrás y asistió a la manifestación, dio sus descargos.

«Hubo un error de comunicación de parte de una gran masa del gremio musical. Extendimos las disculpas a las personas que se sintieron afectadas por este tema que está tan sensible en este momento. A veces una, desde su punto, momento y cólera, lo único que quiere es dar soluciones rápidas y al final termina metiendo la pata. Hablo principalmente por mí, por las cosas que mencioné en mi video», remarcó.

De otro lado, Daniela Darcourt, también se refirió a la reunión que mantuvieron por la mañana un grupo de artistas y congresistas. «Yo no me reuní con nadie, no tengo nada que opinar de los artistas que se sentaron en la reunión con los congresistas, espero que tomen conciencia. Por eso, en un primer momento, le dijimos a la población que no queríamos ir, porque iban a haber políticos que se iban a subir al camión, que iban a tomarse la foto con los artistas», resaltó.

Finalmente, la cantante hizo un pedido al nuevo Ministro del Interior para cuando asuma funciones. «Voy a pedirle lo que todo el mundo pide: que realmente trabaje, que tome acción contra los delincuentes y organizaciones criminales que no son solo de nuestro país, sino de otros lados que vienen a incentivar miedo, a que nadie esté en la calle, a que nadie pueda emprender, a que nadie pueda hacer arte musical o desde otras ramas. Hoy necesitamos acción, más que palabras», enfatizó.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ