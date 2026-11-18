Una investigación de Latina Noticias reveló el historial contractual entre la empresa Pow Sang —encargada del soporte técnico durante la reciente ceremonia religiosa en la Base Aérea Las Palmas— y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad con la que registra 23 adjudicaciones, incluida una última orden superior a los 8 millones de soles.

Pese a que el canciller Carlos Espá presentó la última eucaristía del papa León XIV como una jornada histórica, la actividad estuvo marcada por deficiencias operativas luego de que varias pantallas LED y sistemas de audio dejaran de operar en pleno desarrollo del acto litúrgico.

La indignación de miles de asistentes que debieron retirarse del recinto militar apunta directamente a la firma Pow Sang. Según registros oficiales, dicha compañía fue contratada para instalar la infraestructura multimedia, lo que abarcaba el sistema acústico, paneles visuales y consolas de mando.

Al respecto, Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos, advirtió que Torre Tagle debe actuar con celeridad frente al incumplimiento del servicio: señaló que la institución está obligada a aplicar las penalidades económicas correspondientes y a promover los procesos sancionadores administrativos pertinentes.

De acuerdo con la documentación revisada, la Cancillería firmó dos convenios por más de 11 millones de soles para equipar la Base Aérea Las Palmas con tecnología audiovisual que actualmente viene siendo retirada, aun cuando nunca operó con normalidad. Del presupuesto total, más de 8 millones fueron adjudicados a Pow Sang, negocio que promociona servicios de sonido e iluminación a nivel nacional y cuya trayectoria como proveedor estatal se concentra en su totalidad en el sector Relaciones Exteriores.

La abogada calificó de llamativo que la firma sea prácticamente un proveedor exclusivo de esa cartera ministerial, cuestionando los criterios utilizados durante el proceso de selección.

Los archivos obtenidos en exclusiva detallan que Pow Sang mantiene vínculos comerciales con la Cancillería desde 2016, participando en cumbres internacionales como el foro APEC 2024 y acumulando decenas de órdenes de servicio que en diversos casos excedieron los 335 mil soles. De los 23 contratos estatales que figuran en su historial, todas pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores, un patrón que la especialista describió como atípico.

Latina Noticias intentó recoger los descargos de los directivos de la empresa en su sede del distrito de Ate y mediante llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta alguna.

En paralelo, el secretario general de la visita papal, Juan Bytton, ofreció disculpas públicas a los feligreses afectados por los desperfectos. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció mediante un pronunciamiento oficial el inicio de las indagaciones para establecer responsabilidades y ejecutar sanciones que podrían culminar con la inhabilitación definitiva de la compañía para contratar con el Estado.

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