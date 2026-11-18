El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima dictó nueve meses adicionales de prisión preventiva contra Adrián Villar, de 21 años, investigado por el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano. Con esta resolución judicial, el joven permanecerá recluido hasta el 24 de agosto de 2027, evitando su excarcelación prevista para antes de las fiestas de fin de año.

El fallo responde al proceso abierto por el fallecimiento de la campeona nacional de buceo, ocurrido el 17 de febrero de este año en la avenida Camino Real, distrito de San Isidro. Aquel día, una camioneta impactó a la atleta mientras corría por la zona y el responsable abandonó la escena sin brindarle auxilio.

Tras conocer la medida, Gino Marzano, hermano de la víctima, señaló que la resolución brinda una tranquilidad temporal a su entorno cercano. “Estamos cautelosos, aún no se ha ganado nada. Esperemos que en estos nueve meses se llegue a una sentencia, sobre todo teniendo pruebas de cómo se obró”, declaró.

Respecto al proceso penal, el Ministerio Público ha requerido una condena de siete años y un mes de cárcel efectiva contra el imputado. La Fiscalía le atribuye los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

CUESTIONA A ADRIÁN VILLAR

Gino Marzano calificó como burlescos los alegatos presentados por la defensa legal del acusado para intentar revocar la medida restrictiva. “Para nosotros es una burla. Se mencionó que tenía problemas gastrointestinales, pero sin embargo estuvo en un restaurante antes. Si realmente tenía condiciones especiales por qué manejó”, cuestionó el familiar.

Asimismo, los deudos sostienen que la responsabilidad penal debe alcanzar a otras personas vinculadas con los hechos posteriores al siniestro. “Lo que nosotros buscamos es que se haga justicia y que todos los responsables paguen, no solo Adrián Villar, sino también los que participaron en el encubrimiento como los policías, la periodista y la novia de entonces”, enfatizó Marzano.

Las diligencias iniciales permitieron identificar a Villar, quien acudió ante las autoridades seis días después del accidente sin quedar bajo arresto. Su captura se concretó el 26 de febrero y, transcurridos quince días desde el atropello, ingresó al penal Ancón I para cumplir el mandato inicial de nueve meses. Finalmente, el hermano de la deportista reiteró su promesa de no descansar hasta que todos los implicados respondan ante la justicia.

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