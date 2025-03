Aeropuerto Jorge Chávez aún no despega: varias deficiencias a pocos días de su inauguración

Un informe del 13 de marzo revela conclusiones preocupantes, señaladas desde el año pasado, sobre las condiciones en las que se encuentra el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a pocos días de su inauguración. A la señalización peatonal y vehicular incompleta, la presencia de agujeros expuestos, vías obstruidas, goteras, materiales de construcción en los pasillos, zonas de flujo de pasajeros no habilitadas e, incluso, personal no capacitado para maniobrar maquinaria moderna, se suma lo que podría ocurrir con tu equipaje si tomas un vuelo en este terminal aéreo.

El extenso informe de la empresa Talma, que ofrece servicios aeroportuarios, advierte de un tema que afecta directamente a los pasajeros: la pérdida de equipajes durante su tránsito por la faja de maletas.

En el documento se lee textualmente: «Vuelo de Copa check in 176 equipajes, llegaron 166. Nueve equipajes no se llegaron a ubicar en ninguna faja del BHS. En líneas generales, como en todas las demás pruebas anteriores, no queda claro dónde se quedan las maletas que no llegan al patio. Además, salieron maletas que no estaban programadas en la faja. Creemos que es un tema sumamente crítico, dado que se está probando una cantidad puntual de maletas y vuelos en simultáneo. En una condición real, estos errores podrían incrementar. Esto se viene reportando desde el mes de noviembre del 2024 y aún no se resuelven».

Al respecto, Lima Airport Partners (LAP) asegura que no se perdió ninguna maleta, sino que se trató de un error de lectura por parte del personal encargado de operar el sistema. En tanto, Ositran ha anunciado que dará a conocer los resultados de sus inspecciones este lunes 17 de marzo. Por su parte, los operadores, es decir, las 14 aerolíneas que operan en el Aeropuerto Jorge Chávez continúan reportando inconvenientes.

Así las cosas, a medida que se acerca la nueva fecha de inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, programada para el 30 de marzo, lo único claro es que aún persisten dudas que no han sido aclaradas del todo.

