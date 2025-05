Madre de niño asesinado en combi: “Él nos cubrió, nos protegió”

Una tragedia enluta a una familia del distrito de Independencia, luego de que el pasado fin de semana un grupo de sicarios disparara contra una combi de transporte público de la empresa Consorcio 45, causando la muerte de Antuan Salvador, un niño de apenas seis años. Su madre rompió el silencio y, con profundo dolor, relató cómo su pequeño intentó protegerla a ella y a su otro hijo de dos años.



“El conductor intentó esquivar la bala, pero mi niño nos cubrió. Él nos protegió”, contó entre lágrimas la madre del menor . “Mi niño nos protegió y él es mi salvación, es mi Salvador, yo me lo soñé antes de salir embarazada, antes de saber que iba a nacer, le puse Salvador, Dios me lo prestó por seis años”, a gregó, mientras sostenía una fotografía del pequeño.



Según su testimonio, ese día decidió, de forma excepcional, salir con sus hijos en la noche; sin imaginar que todo terminaría en una tragedia.



“Yo cuidaba mucho a mis hijos. No los sacaba en la noche por miedo a la inseguridad. Pero ese día hablé con su abuela paterna para pasear a mis dos niños”, narró. “Mi hijo Antuan se sentó atrás del chofer, y yo me ubiqué al lado de una señora que viajaba con su hija, justo cerca a la puerta. Jamás imaginé que algo así podría pasar”, expresó.



MADRE EXIGE JUSTICIA

La madre recuerda que Salvador alcanzó a pronunciar unas últimas palabras antes de desplomarse: “Él se levantó con todas sus fuerzas para que lo ayudara”.



“Mi corazón está roto, destrozado. Él era un niño amoroso, cariñoso, servicial. Cuidaba mucho a su hermanito. Ahora ya no podré verlos jugar juntos. Es un dolor que me marca el alma”, manifestó entre lágrimas.



En medio del dolor, la madre exigió justicia y mayor seguridad para las familias que, como la suya, viven diariamente bajo la amenaza del crimen organizado. “Ningún otro niño debe morir así. Pido justicia para mi Salvador. No puede quedar impune”.

