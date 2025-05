Alcaldes en contra de la reubicación de Maranguita en Cañete

Las autoridades locales de Cañete rechazaron de forma categórica el posible traslado del centro juvenil Maranguita a su jurisdicción. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, generó preocupación entre los alcaldes distritales y el provincial, quienes aseguran que no fueron informados ni convocados a ningún proceso de diálogo previo.

En conferencia de prensa, los alcaldes expresaron su malestar por la falta de comunicación del Gobierno Central. Consideran que la decisión vulnera el principio de participación ciudadana y supone una falta de respeto hacia los habitantes de la provincia.

El alcalde provincial de Cañete, José Alcántara Malásquez, afirmó que la medida no cuenta con respaldo social. “Esto no se trata de competir, sino de hacer respetar la voz del pueblo. Nuestra provincia no puede convertirse en un albergue de la delincuencia”, declaró.

También cuestionaron la falta de informes técnicos y sociales que respalden la propuesta. Señalaron que no se ha presentado ningún estudio sobre los posibles impactos en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

De forma unánime, las autoridades advirtieron que el traslado del centro juvenil amenazaría la seguridad ciudadana y podría generar temor entre los vecinos, además de dañar la imagen de la provincia.

Finalmente, pidieron al Ejecutivo abrir un proceso de diálogo transparente y participativo. Reafirmaron su disposición a colaborar, pero exigieron que cualquier decisión se tome de forma concertada y con respeto a las autoridades y a la población.

