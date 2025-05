Director de Pronacej denuncia posible «complicidad» del personal en fuga de internos de Maranguita

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Francisco Naquira, se pronunció este jueves sobre la fuga de seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ocurrida en la madrugada del 2 de mayo en el distrito de San Miguel.

Según el funcionario, existen serios indicios que indicarían una complicidad entre los internos y funcionarios del centro, lo cual habría facilitado el escape.

Naquira detalló que los fugados son seis adolescentes: uno de 19 años, dos de 18 y tres de 17, todos de nacionalidad venezolana. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los delitos por los que estaban internados, señaló que las sanciones oscilaban entre los 4 y 5 años.

“Creemos que ha habido más que una inacción: ha habido una complicidad porque no es usual que seis internos, de forma concertada, a la misma hora, se junten y se provean de elementos para escapar al mismo tiempo. Esto no es coincidencia”, declaró Naquira, en declaraciones la prensa.

El director del Pronacej agregó que la fuga pone en evidencia varias vulneraciones en los controles de seguridad dentro de Maranguita.

“Hemos hecho un recorrido inicial por las instalaciones y se ha detectado que más de un control fue vulnerado. La Policía Nacional ya se encuentra en el centro realizando las diligencias y desde Pronacej se ha iniciado una investigación administrativa”, precisó.

Además, sostuvo que el personal de servicio saliente está siendo investigado y no descartó que existan responsabilidades penales. “Todo el personal que estuvo de turno durante la fuga se encuentra rindiendo su manifestación. Esto no puede permitirse. No teníamos reportes de fugas desde 2021 en este centro y desde 2022 a nivel nacional”, enfatizó Naquira.