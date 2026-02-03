Ministerio de Justicia presentará este martes decreto que oficializa disolución del INPE y crea la Sunir

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que —este martes 3— presentará el proyecto de decreto legislativo ante el Consejo de Ministros que oficializa la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

La nueva entidad, adscrita al Minjus, nacerá de la fusión del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles. Se espera que opere al 100% para junio del 2026.

Esto fue confirmado por el mismo titular de Justicia: “El proyecto va a ser llevado al Consejo de Ministros el día de hoy. Confiamos en que esta semana tengamos ya aprobado el decreto legislativo A junio, a más tardar del 2026, ya tendríamos en funcionamiento pleno la nueva Superintendencia”.

NUEVAS ACCIONES EN LAS CÁRCELES

En tanto, Walter Martínez sostuvo que uno de los cambios significativos que implementará SUNIR es la toma de acciones que “nunca se hicieron en los establecimientos penitenciarios”, puesto que ahora no pasarán por un Consejo Penitenciario, sino por el jefe institucional.

Aseguró que no se trata solo de un cambio de nombre, sino que es parte de una reforma del sistema penal y de reinserción juvenil. Se van a descentralizar los servicios más importantes del INPE como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que es un grupo de efectivos preparados en mantención del orden y acompaña en la requisas realizadas en los penales.

Finalmente, el nuevo SUNIR enfrentará un sistema penitenciario colapsado con una población de 104 mil internos en 69 centros carcelarios a nivel nacional. Para esta cantidad de presos solo se cuenta con 6 mil efectivos del INPE.

