Mujer se chocó contra poste de luz en Miraflores y lo deja a punto de caer | VIDEO

La madrugada de este viernes, una mujer se empotró contra un poste de luz en la cuadra 1 de la avenida Larco en Miraflores. Un auto de placa A2D579 a nombre de Maria Angela Bedoya chocó contra un poste en el distrito miraflorino dejándolo al borde de su caída.

Pues debido al fuerte impacto, la base de concreto del poste quedó sumamente afectada con los fierros torcidos y a punto de caer. Tras el accidente, trabajadores de la Municipalidad de Miraflores trabajaron en la zona y cercaron el lugar para evitar accidentes.

Pues debido al poste que estaba a punto de caer, podía caer en algún vehículo o persona que transite en la vía. La mujer que manejaba el auto fue trasladada a la comisaría del distrito en donde las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Además, la conductora pasó por un dosaje etílico para ver si había ingerido alcohol o no en horas de la madrugada.

