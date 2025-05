Padre Luis Gaspar tras elección de León XIV: «Si no hubiese venido al Perú, no habría sido papa»

Tras la histórica elección de Robert Prevost como nuevo papa bajo el nombre de León XIV, el padre Luis Gaspar, doctor en derecho canónico, destacó el profundo vínculo entre el pontífice y el Perú.

En conversación con Latina Noticias, Gaspar señaló que la experiencia pastoral del nuevo líder de la iglesia católica en territorio peruano fue clave en su formación y en su camino hacia el papado.

«Si no hubiese venido al Perú, si no hubiese sido obispo de Chiclayo, no hubiese sido papa. En nuestra tierra se forjó en su labor pastoral, y hay que estar agradecido con Dios«, expresó el padre con emoción.

El sacerdote subrayó que la elección de León XIV no fue producto del azar, sino de una voluntad divina. «Dios nos ha bendecido. Esto no es cuestión de suerte. Aquí no han tirado una moneda al aire y ha salido Prevost. Aquí hubo todo un aspecto humano, también, pero todo un aspecto divino», sentenció.

Robert Prevost, nacido en Chicago pero con nacionalidad peruana desde 2015, fue obispo de Chiclayo y ha sido reconocido por su fuerte conexión espiritual y pastoral con el país. Su elección como el papa número 267 marca un hecho sin precedentes para la Iglesia y para el Perú.

