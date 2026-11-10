Papa León XIV en Lima: conoce las rutas y avenidas por dónde pasará el papamóvil

A pocas horas de la esperada llegada del papa León XIV al Perú, la organización del viaje reveló cuáles serán las rutas por las cuales el pontífice se desplazará a bordo del papamóvil, repartiendo bendiciones, así como los puntos de encuentro con los fieles.

El papa León XIV aterrizará en el Grupo Aéreo N°8 del Callao la tarde del miércoles 11 de noviembre y su primera actividad tendrá lugar en el Centro de Lima, donde recibirá la bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Miércoles 11: Del Grupo Aéreo a Palacio de Gobierno

De acuerdo al ensayo realizado este martes 10 de noviembre, tras salir del terminal aéreo el miércoles 11, el pontífice recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en un vehículo cerrado, aunque existe la posibilidad de que el público pueda verlo durante este trayecto.

En el trayecto al Centro de Lima, León XIV cambiará de auto y se embarcará en el papamóvil a la altura de la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña. A bordo de este vehículo, continuará por la Plaza Bolognesi, así como las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega (Wilson), Tacna y el jirón Conde de Superunda para llega hasta la sede del Poder Ejecutivo.

Jueves 12: Del Centro Cívico a la Plaza de Armas

Al día siguiente, jueves 12, tras salir de la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, se dirigirá al Centro de Lima en auto cerrado. Luego cambiará al papamóvil a la altura del Centro Cívico y seguirá su camino hacia la Plaza Mayor por las avenidas Garcilaso de la Vega (Wilson) y Tacna, así como el jirón Conde de Superunda.

El pontífice hará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, para rezar frente a la venerada imagen del Señor de los Milagros.

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