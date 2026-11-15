Papa León XIV en Lima: Crónica de su retorno, mensajes clave y los testimonios que marcaron su visita

El obispo Robert Prevost regresó al Perú como el papa León XIV el miércoles 11 de noviembre, aterrizando a las 5:11 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8 de Lima. Durante su permanencia en la capital peruana, marcada por la cercanía con los fieles y el recuerdo de su labor pastoral en el país, el sumo pontífice habló de la inseguridad ciudadana, condenó el machismo, exigió justicia frente a los abusos de algunos integrantes del clero y escuchó los testimonios de familias peruanas y líderes de ollas comunes.

Llegada a Lima y mensajes sobre seguridad, machismo y abusos

Tras pisar suelo peruano, el papa León XIV se trasladó a Palacio de Gobierno, donde entonó el Himno Nacional ante una multitud. Posteriormente, en el Gran Teatro Nacional, reivindicó su vínculo con el país y su gastronomía: “Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo; regreso también a mi patria”.

En ese mismo recinto, el pontífice se pronunció sobre tres temas centrales de la realidad nacional:

Inseguridad ciudadana: Exhortó a construir la paz para las familias. “Nadie debería verse privado de salir a trabajar sin temor y regresar a casa con serenidad”, afirmó.

Condena al machismo: Rechazó la violencia y desigualdad contra la mujer.

Abusos en la Iglesia: Durante un encuentro posterior con los obispos del Perú, abordó los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero: “Verdad, justicia, perdón, reparación y un compromiso: protección de los más débiles frente a estos delitos”.

Al cierre de su primer día, tras retirarse del teatro junto a la presidenta Keiko Fujimori, fue recibido por cientos de fieles en los exteriores de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, a quienes pidió orar por la paz mundial antes de despedirse con humor: “Algunos quieren dormir y quieren un poco de paz; puede seguir la fiesta, pero no toda la noche porque, si no, mañana no va a haber paz”.

El testimonio de Jenny Sotomayor: La realidad de las ollas comunes en Chorrillos

Al día siguiente, tras visitar la iglesia de Las Nazarenas, el papa León XIV encabezó un encuentro multitudinario en la Plaza Mayor de Lima. Allí escuchó a Jenny Sotomayor, presidenta de la olla común ‘Puertas del Cielo’, ubicada en el asentamiento humano Nueva Generación del Morro, en Chorrillos.

Sotomayor relató la precariedad que enfrentan en lo alto del cerro —donde deben subir 307 escalones diarios— debido a la falta de agua, luz y desagüe, viéndose obligados a cocinar con leña por falta de gas. Su organización alimenta a más de cien personas con menús a S/ 3.50 y brinda raciones gratuitas a casos vulnerables, como el de una mujer de 84 años que cuida sola a su hija con discapacidad y a su nieto recién nacido.

“Para mí fue un honor representar y ser la voz de muchas mujeres que tal vez no podemos hacernos escuchar. Quise dar algo real de lo que vivimos en muchos cerros del país y fomentar que nunca se olvide la solidaridad hacia el prójimo”, declaró Sotomayor, quien recibió la bendición del papa y un rosario como obsequio.

La familia De los Santos: Fe y cercanía en la Plaza Mayor

Minutos antes, el pontífice recibió a la familia de José de los Santos y Elena Ruíz, integrantes de la parroquia San Esteban del Rímac y de la Comisión de Familia y Vida del Arzobispado de Lima, quienes acudieron acompañados de sus hijos Estrella Belén, Fátima del Rosario, Milagros Elena y el pequeño José Enmanuel.

Durante su intervención, Elena Ruíz compartió el testimonio de la recuperación de su hijo menor, quien nació con una cardiopatía grave y permaneció más de 15 días en estado crítico, superando la crisis gracias al apoyo y las oraciones de su comunidad parroquial.

El papa León XIV conversó con ellos de manera cercana, bendijo a cada integrante y les entregó un rosario. “Uno piensa que las cosas van a ser muy protocolares, pero él acostumbra a romper un poquito el protocolo. A mi hijito le agarró la cabeza, lo saludó y le entregó su rosario. Se le ve muy natural y sencillo”, destacó José de los Santos.

Encuentro con jóvenes y viaje a Chiclayo

Por la tarde, el papa León XIV sostuvo un encuentro con la juventud peruana en el Estadio Nacional, donde recordó que el único digno de adoración es Dios, antes de retornar a la Nunciatura Apostólica para continuar su agenda oficial al día siguiente rumbo a Chiclayo.

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