Papa León XIV en Perú: Mira a qué hora llegará, dónde aterrizará y cuál será su primer recorrido por Lima

A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, muchos se preguntan a qué hora aterrizará su avión y por qué avenidas podrán verlo los fieles durante su primer recorrido por la Lima. En esta nota de Latina Noticias conoce todos estos detalles.

El papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. Su avión aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao. Allí será recibido oficialmente por las autoridades peruanas.

De acuerdo al ensayo realizado este martes 10 de noviembre, tras salir del terminal aéreo, el pontífice recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en un vehículo cerrado, aunque existe la posibilidad de que el público pueda verlo durante este trayecto.

Como se recuerda, durante su reciente llegada a Uruguay, el santo padre salió del aeropuerto en un automóvil cerrado, pero mantuvo las ventanas abiertas en todo momento para saludar a los fieles que se habían congregado a lo largo del camino.

Posteriormente, al llegar a la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña, el papa León XIV cambiará de vehículo y abordará el papamóvil, desde donde podrá saludar directamente a las personas que se congreguen a su paso.

A bordo de este auto, seguirá por la Plaza Bolognesi, así como las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega (Wilson) y Tacna, para luego ingresar al jirón Conde de Superunda y llegar hasta Palacio de Gobierno, donde la presidenta Keiko Fujimori le dará la bienvenida.

Cabe apuntar que el papa León XIV permanecerá en el Perú durante seis días, desde el miércoles 11 de noviembre hasta el lunes 16. Durante su permanencia, visitará las regiones de Callao, Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

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