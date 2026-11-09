Papa León XIV: más de 37 mil policías resguardarán su visita al Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutará un despliegue de seguridad sin precedentes para garantizar el orden durante la visita oficial del papa León XIV al país, la cual se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. La medida contempla la movilización de alrededor de 37 mil efectivos a nivel nacional, un contingente reforzado en atención a la enorme cantidad de fieles que se congregarán en los diversos eventos durante su visita.

Desde la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, el comandante general de la PNP, general Fredy López Mendoza, detalló el plan operativo dispuesto para la capital y el primer puerto. “Estamos empleando para Lima y Callao alrededor de 22.400 efectivos policiales, que van a cubrir no solamente las rutas por donde se desplace el Santo Padre, sino también los lugares donde van a ser instalados los diferentes escenarios de presentación, llámese el Estadio Nacional, la Base Aérea Las Palmas, el Gran Teatro Nacional, la Plaza Mayor y todos los escenarios donde él tenga acercamiento y encuentro con los fieles”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, López Mendoza informó que en las sedes del interior del país —Chiclayo, Ucayali, Santa Cruz y Cusco— se desplegará un total de 14.600 efectivos policiales. El personal estará respaldado por un importante componente logístico que incluye más de 500 motocicletas distribuidas en las cinco sedes, nueve helicópteros y tres aviones, aeronaves que desde ya vienen siendo utilizadas para el traslado de personal e insumos estratégicos.

RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANÍA

La seguridad directa del papa León XIV estará a cargo de la Policía Nacional en coordinación estrecha con el equipo de seguridad personal enviado desde el Vaticano. La institución remarcó que las labores se realizarán de forma conjunta para resguardar la integridad del pontífice en cada uno de sus desplazamientos.

De cara a las actividades masivas, el comandante general de la PNP solicitó a la ciudadanía ubicar las puertas de ingreso según la información señalada en sus pases para evitar aglomeraciones. “Pedimos, sí, a nuestros conciudadanos que van a asistir tanto a la Plaza Mayor en Lima como al Estadio Nacional y a Las Palmas que conozcan bien los lugares de acceso. Que, de acuerdo con las entradas, ubiquen las puertas de acceso para que no se produzcan demasiadas aglomeraciones. Tengan paciencia en el control, porque sí está estipulado hacer un control a través del QR que tiene en cada uno de los pases”, puntualizó.

Por su parte, el jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, general Humberto Alvarado López, dio a conocer por la mañana que cerca de 2.000 policías de tránsito supervisarán las rutas, cortes de vía y desvíos en Lima para agilizar el traslado papal, al tiempo que 24 vehículos motorizados conformarán la escolta oficial.

Finalmente, las autoridades anunciaron restricciones de acceso en el Centro Histórico de Lima, concentradas prioritariamente en el cuadrante delimitado por las avenidas Abancay, Emancipación y Tacna, donde el ingreso a determinadas zonas requerirá obligatoriamente de una acreditación.

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