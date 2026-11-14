Papa León XIV: ruta, horarios y distritos del traslado del Señor de los Milagros a Las Palmas

Ante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, la sagrada imagen del Señor de los Milagros será llevada hasta la Base Aérea Las Palmas este domingo 15 de noviembre para la misa central que oficiará el pontífice. La movilización abarcará cinco distritos limeños y tendrá una duración aproximada de seis horas, lapso en el que los devotos podrán acompañar el desplazamiento.

Según comunicó la Hermandad del Señor de los Milagros, la salida desde el santuario de Las Nazarenas está programada para las 7:00 a. m. El transporte se realizará a bordo del Nazareno Móvil, un vehículo acondicionado de altura baja que agiliza el tránsito por las arterias limeñas y garantiza el cruce seguro bajo los puentes. Se proyecta que la imagen ingrese a la instalación militar cerca de la 1:00 p. m. a través de la puerta 3.

Durante esta jornada extraordinaria, el Cristo de Pachacamilla atravesará cinco distritos de Lima: Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. Este desplazamiento marcará un hito histórico, pues será el estreno de la imagen en las calles de Lince, San Isidro y Surquillo.

Ruta oficial del Señor de los Milagros hacia la Base Aérea Las Palmas

Quienes deseen acompañar la procesión vehicular podrán ubicarse a lo largo de las siguientes vías:

Primer tramo: Partida en la av. Tacna, continuando por la av. Garcilaso de la Vega, av. Bolivia, av. Paseo de la República, av. José Gálvez y jr. Manuel Segura.

Segundo tramo: Avance por la av. Prolongación Iquitos, av. Javier Prado, av. Rivera Navarrete, av. Canaval y Moreyra, av. República de Panamá y av. Tomás Marsano.

Tramo final: Desplazamiento por la av. Surco, av. Paseo de la República y av. Soto Bermejo, culminando en la Base Aérea Las Palmas.

¿Cómo adquirir entradas gratuitas para la misa del papa León XIV?

Los ciudadanos que busquen asistir a la eucaristía papal aún tienen disponible el registro para descargar pases digitales sin costo mediante la web de Ticketmaster. Debido a que los accesos son nominativos e intransferibles, resulta obligatorio vincular cada boleto con la identidad del asistente.

Para gestionar su ingreso, debes completar el siguiente procedimiento:

Accede al portal de Ticketmaster e inicia sesión o genera un usuario nuevo. Ubica en el buscador el evento titulado Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas. Elige la sección Público General. Selecciona una zona habilitada dentro del plano del recinto. Completa los nombres completos y el número de documento de identidad por cada persona. Revisa la información ingresada y valida la emisión del pase.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ