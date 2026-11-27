Perú avanza en preparativos para asumir la presidencia del CPTPP en 2027
Perú participó en la XI Reunión de Ministros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), realizada del 26 al 27 de noviembre en Hanói, Vietnam. El encuentro reunió a representantes de los 12 países miembros. Durante la reunión, los ministros acordaron iniciar los procesos para la adhesión de Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos al acuerdo. Asimismo, se desarrollaron diálogos entre el CPTPP y la Unión Europea, así como con la ASEAN, en los que se abordaron temas como la digitalización de documentos comerciales y la seguridad de las cadenas de suministro. La delegación peruana estuvo encabezada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien sostuvo una reunión con el primer ministro de Vietnam para abordar las prioridades de Perú para 2027. El próximo año, Perú asumirá la presidencia del CPTPP y tendrá a su cargo la coordinación de las actividades del bloque durante ese periodo.
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
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