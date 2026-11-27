HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Perú participó en la XI Reunión de, realizada del 26 al 27 de noviembre en Hanói, Vietnam. El encuentro reunió a representantes de los 12 países miembros. Durante la reunión, los ministros acordaron iniciar los procesos para la adhesión deAsimismo, se desarrollaron, en los que se abordaron temas como la digitalización de documentos comerciales y la seguridad de las cadenas de suministro. La delegación peruana estuvo encabezada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien sostuvo unaEl próximo año,y tendrá a su cargo la coordinación de las actividades del bloque durante ese periodo.

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Los Shapis aquí: