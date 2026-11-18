El Poder Judicial dispuso ampliar por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. Con esta decisión, el procesado permanecerá recluido hasta el 24 de agosto de 2027, mientras continúa el proceso penal en su contra.

La medida fue adoptada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima. El nuevo plazo se estableció debido a que la prisión preventiva que cumplía Villar desde marzo de este año estaba próxima a vencer, el 25 de noviembre de 2026.

El investigado afronta cargos por los presuntos delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente de tránsito y otros ilícitos en agravio de la deportista. La ampliación busca garantizar que permanezca a disposición de las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso.

RECHAZAN PEDIDO DE LIBERTAD

La decisión se produjo horas después de que el mismo órgano jurisdiccional declarara infundado el pedido de cese de esta medida presentado por la defensa de Villar. Los abogados del investigado buscaban que pudiera continuar afrontando el proceso penal en libertad.

De esta manera, el Poder Judicial resolvió mantener la restricción de la libertad del procesado y, posteriormente, atender el requerimiento para extender el periodo de reclusión. Cabe recordar que Lizeth Marzano falleció tras ser atropellada el 17 de febrero en San Isidro.

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