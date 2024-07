Policía impide a reportero de Latina Noticias seguir recorrido de Dina Boluarte | VIDEO

La mañana de este lunes 29 de julio, nuestro reportero Jason La Torre sufrió un incidente cuando cubría el recorrido de la presidenta Dina Boluarte hacía a la avenida Brasil para dar inicio a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Cuando la presidenta se encontraba por la avenida Javier Prado, un agente de la Policía le indicó a nuestro reportero que no podía acercarse, que solo un miembro podría seguir. Sin embargo, é

«Lo que escuchamos es que dicen que la prensa no puede transitar. Yo veo corriendo a Christian Luque para no perder a la presidenta. La prensa para ellos, somos los únicos que no podemos transitar por la calle», expresó el reportero.

«Uno no más puede pasar», expresó un miembro de seguridad. «El caballero no puede seguir avanzando, es lo que nos dicen compañeros. No dejan pasar al camarógrafo», expresó Jasson.

Nuestro reportero remarcó que pese a que estaban acreditados le impidieron transitar con libertad por la calle.