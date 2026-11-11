Revive aquí el primer discurso del papa León XIV tras su emotivo regreso al Perú | VIDEO

El papa León XIV se mostró muy emocionado tras su llegada al Perú y, durante su primer discurso en el Gran Teatro Nacional, habló de la solidaridad de los peruanos e hizo una referencia clara a la mundialmente conocida gastronomía peruana.

“Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el señor me confiara en la Diócesis de Chiclayo. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa, por supuesto, algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos. Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”, remarcó.

Asimismo, el papa León XIV, durante su discurso antes diversas autoridades peruanas, encabezadas por la presidenta Keiko Fujimori, hizo una reflexión sobre el pasado reciente de nuestro país e hizo un llamado a la unidad.

“El Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto. La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”, enfatizó.

Además, el papa León XIV reconoció el trabajo de las mujeres peruanas, con especial mención a las lideresas de comedores populares y ollas comunes. También pidió que puedan vivir libres de violencia.

“Pienso también en tantas mujeres peruanas que han dirigido comedores populares y ollas comunes, en aquellas que desde sus profesiones y responsabilidades públicas contribuyen al bien del país. Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, dijo.

Finalmente, el pontífice reflexionó sobre el papel que debería cumplir el Perú en cuanto a sus relaciones con otros países y cómo se deberían afrontar temas que trascienden las fronteras.

“El Perú mantiene vínculos con las naciones vecinas. Numerosas cuestiones que afectan a la vida de sus habitantes, desde la protección del ambiente hasta los movimientos migratorios, encuentran mejores respuestas mediante el diálogo y la cooperación. Quienes llegan al Perú traen historias y esperanzas que merecen acogida y respeto. En sus historias se advierte que las relaciones entre dos países tienen consecuencias muy concretas para la vida de las familias. Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”, remarcó.

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