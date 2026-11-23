El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que, en lo que va del mes de noviembre, se han registrado 65 sismos en el territorio nacional que superan los 3.0 grados de magnitud. El organismo científico continúa este lunes 23 de noviembre con el rastreo minuto a minuto de la actividad sísmica a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), precisando que durante la madrugada de hoy no se reportaron movimientos telúricos en el país.

De acuerdo con el balance mensual, 42 de los 65 sismos registrados fueron clasificados con el color verde, 21 con amarillo y 2 en rojo. Entre los eventos fuertes destacan el sismo de magnitud 6.7 ocurrido el pasado 20 de noviembre a 30 kilómetros al noroeste de Junín, así como el movimiento de 6.0 grados registrado el 18 de noviembre con epicentro a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Máncora, en Nasca.

Asimismo, el último temblor reportado por la plataforma oficial se produjo la tarde del domingo 22 de noviembre, a las 16:35 horas. Este evento alcanzó una magnitud de 5.0, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región Junín, una profundidad de 145 kilómetros e intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, llegando a percibirse también en Lima.

LA MAGNITUD DE LOS SISMOS CAPTADOS POR IGP

El IGP precisa que su semáforo evalúa la magnitud (energía liberada por el sismo) y no la intensidad, dividiéndose en tres rangos: verde para sismos menores a magnitud 4.5 (bajo), amarillo para eventos con magnitud entre 4.5 y 5.9 (moderado), y rojo para movimientos mayores a 5.9 (fuerte). Esta actividad recurrente responde a que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, en una zona donde la Placa de Nazca se introduce continuamente por debajo de la Placa Sudamericana.

Ante ello, las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia cuyo apartado médico incluya gasas estériles, vendas elásticas, esparadrapo, alcohol al 70 %, tijeras de punta roma y guantes desechables para atender cortes, golpes o quemaduras leves. En hogares con adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, se debe incorporar una reserva de medicamentos recetados para al menos siete días junto con sus indicaciones médicas, revisando la vigencia de los insumos cada seis meses.

Finalmente, si un movimiento telúrico ocurre durante la jornada laboral, se exhorta a cumplir los planes de seguridad ocupacional para evitar accidentes por pánico. La primera medida consiste en detener las actividades, mantener la calma y ubicarse en las zonas de seguridad internas señalizadas junto a columnas o vigas estructurales.

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