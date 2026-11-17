El secretario general de la visita del papa León XIV al Perú, Juan Bytton, realizó un balance de la gira apostólica del pontífice por el país y destacó el alcance que tuvieron sus mensajes durante las distintas actividades.

“Hemos vivido días para dar gracias a Dios, a la vida, para los que no son creyentes, porque el papa le ha hablado a todo el Perú, y desde el Perú a todo el mundo”, señaló.

FALLAS EN MISA DE BASE AÉREA DE LAS PALMAS

Sin embargo, Bytton también se pronunció sobre los inconvenientes registrados durante la multitudinaria misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, donde se congregaron más de un millón de asistentes.

“Estos detalles significan un dolor, una incomodidad de miles de personas. El Evangelio dice que los últimos serán los primeros, y falló el audio y el video de los últimos, es una contradicción. Desde el error de la Iglesia, unas disculpas a todas las personas que asistieron, que se sintieron incómodas, fastidiadas y con ese sol, los entiendo muy bien”, manifestó.

El representante eclesiástico respaldó además el comunicado emitido por la Cancillería sobre el inicio de investigaciones para determinar qué ocurrió con los equipos audiovisuales instalados para la ceremonia.

“Hay una parte humana, pero también una parte técnica que no funcionó, entonces aquí hay responsabilidades. Yo no justifico nada, pero el tiempo que se tuvo, que fueron tres meses, fue muy poco para una organización de esa magnitud”, señaló.

Bytton agregó que los equipos técnicos trabajaron hasta pocos minutos antes del inicio de la misa para lograr que la mayor cantidad posible de pantallas estuviera operativa.

“Soy testigo de primera mano de la calidad humana de las empresas y de la productora que estuvo ahí, pero había límites técnicos; incluso estuvieron trabajando hasta minutos antes de la misa para que la mayoría de pantallas funcionaran”, indicó.

También explicó que la gran cantidad de asistentes obligó a flexibilizar los controles de acceso inicialmente establecidos mediante códigos QR, con el objetivo de evitar mayores aglomeraciones en los exteriores de la base aérea.

“Luego ya se activó el libre ingreso. La PNP y la FAP estuvieron toda la noche revisando el acceso, pero había tanta gente que incluso se abrían las vallas para que no se acumulen las personas”, relató.

Bytton sostuvo que lo ocurrido deja aspectos que deberán tomarse en cuenta para futuros eventos de esta magnitud.

“Nos queda como lección aprendida: cuanto más antes vayamos, mejor. Hay que prever todas las horas que estén ahí. Lo de Las Palmas no tiene precedentes”, afirmó.

DESTACA DESPLIEGUE REALIZADO EN PUCALLPA

Por otro lado, Juan Bytton resaltó la organización desplegada en Ucayali para las actividades del papa León XIV, que incluyeron un encuentro con comunidades nativas y una misa.

“Tiene dos encuentros en Pucallpa: uno con las comunidades nativas y otro que fue la santa misa. Recuerda que es la primera vez que un papa celebra una misa en la Amazonía peruana, porque Juan Pablo II estuvo en Iquitos”, precisó.

El secretario general explicó que la visita demandó una coordinación especial en materia de infraestructura, seguridad y traslado de delegaciones, debido también a la doble condición del pontífice como jefe de Estado y líder de la Iglesia católica.

Finalmente, reconoció el trabajo de los equipos locales que participaron en la organización de las actividades en la selva. “Una felicitación sincera a la organización de allá y una doble felicitación por el poco tiempo que se tuvo para organizar todo esto”, concluyó.

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