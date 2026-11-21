El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre un episodio de intenso calor que afectará a diez regiones del país durante los próximos días. Ante el incremento de las temperaturas diurnas, la institución emitió una alerta de nivel rojo que estará vigente desde el domingo 22 hasta el martes 24 de noviembre. En algunas localidades, los termómetros podrían acercarse a los 40 grados Celsius.

¿QUÉ REGIONES SERÁN AFECTADAS POR LA OLA DE CALOR?

De acuerdo con el aviso meteorológico del Senamhi, las condiciones de calor intenso alcanzarán a las siguientes regiones: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

El organismo meteorológico explicó que este escenario estará acompañado de una menor presencia de nubes, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).

Además, se esperan vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Tampoco se descarta la presencia de lluvias localizadas.

¿A CUÁNTO LLEGARÁ LA TEMPERATURA ENTRE EL 22 Y EL 24 DE NOVIEMBRE?

El pronóstico contempla valores elevados en las diferentes zonas de la selva peruana. Estas son las temperaturas máximas previstas para cada jornada:

Domingo 22 de noviembre Selva norte: entre 32 °C y 38 °C. Selva centro: entre 32 °C y 37 °C. Selva sur: entre 31 °C y 36 °C.

Lunes 23 de noviembre Selva norte: entre 32 °C y 39 °C. Selva centro: entre 32 °C y 38 °C. Selva sur: entre 31 °C y 37 °C.

Martes 24 de noviembre Selva norte: entre 31 °C y 38 °C. Selva centro: entre 31 °C y 37 °C. Selva sur: entre 31 °C y 37 °C.



Según estas proyecciones, el lunes se registrarían los valores más elevados del periodo, especialmente en la selva norte, donde la temperatura máxima podría llegar a los 39 °C.

¿POR QUÉ SE INCREMENTARÁ LA SENSACIÓN DE CALOR?

La escasa nubosidad prevista permitirá una mayor incidencia de la radiación solar durante el día, lo que contribuirá al aumento de las temperaturas y de los niveles de radiación ultravioleta.

A estas condiciones se sumarán las ráfagas de viento previstas para las tardes y la posibilidad de precipitaciones aisladas en algunas localidades.

El aviso del Senamhi busca alertar a la población y a las autoridades de las jurisdicciones comprendidas para que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas durante estos tres días.

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