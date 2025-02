Susalud inicia investigación por caída de bebé de incubadora en hospital Sergio Bernales

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ha iniciado investigaciones para esclarecer los hechos referentes a la caída de un bebé desde una incubadora en el hospital Sergio Bernales, ubicado en el distrito de Comas.

Mediante el comunicado compartido en la cuenta de X de la entidad, se solidariza con Julissa Esther Vargas Macca, madre de la menor, y señala que personal de Susalud ya se ha acercado al hospital para recabar la información necesaria para la investigación.

Asimismo, se lee que la familia de la bebé ha dado la autorización para que Susalud acceda al historial clínico y de esta manera «conocer a detalle las prestaciones de salud brindadas a la paciente en dicho nosocomio».

SE INVESTIGA PRESUNTA NEGLIGENCIA

Horas antes, César Baltazar, director del hospital en cuestión, recalcó que los médicos no están involucrados en el caso y aseveró que brindará las facilidades para que se realicen las diligencias correspondientes.

“Aparentemente, el error ocurrió en el área de enfermería técnica por no haber estado atenta al paciente. Sin embargo, esto aún está en investigación y no puedo afirmar responsabilidades hasta esclarecer los hechos. Quiero que quede claro que esto no quedará impune”, afirmó ante los medios de comunicación.

Como se recuerda, una madre denunció que el último viernes 7, tras acudir al hospital para el control de rutina de su bebé, le informaron que la menor se había caído de una incubadora, por lo que ahora se encuentra en UCI.

