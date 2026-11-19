En la última audiencia del caso Liceo Naval, un testigo clave rompió su silencio y aportó detalles determinantes sobre la agresión sexual cometida contra un escolar en el minibús del equipo de futsal.

El estudiante declaró ante la jueza que escuchó a la víctima pedir auxilio y que, al finalizar el trayecto, el presunto agresor principal se le acercó para confesarle el ataque con total naturalidad, mientras otros dos compañeros se burlaban de lo ocurrido.

Por su parte, la exdirectora del plantel, Carito Ayala, detalló cómo fue informada inicialmente de supuestos tocamientos por la coordinadora de deportes, hasta que la madre del menor le confirmó la gravedad de la denuncia penal y la intervención de la Policía y la Fiscalía.

La investigación fiscal avanza con diligencias decisivas programadas para los próximos días, incluyendo la citación de cuatro alumnos testigos para el 25 de noviembre. Además, el 26 de noviembre se realizará la inspección, peritaje y reconstrucción de los hechos sin la presencia del escolar agraviado, trasladando el minibús involucrado hasta el centro juvenil Maranguita.

Las autoridades también ejecutarán la visualización de mensajes en redes sociales, peritajes a las pruebas materiales y la toma de declaraciones a los adultos vinculados al colegio para esclarecer responsabilidades en este grave caso de violencia escolar.

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