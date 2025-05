Tía causa furor al disfrazarse de dinosaurio para recibir a su familia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Este viernes 16 de mayo, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en Callao, Perú, inició oficialmente su periodo de “marcha blanca”. Desde muy temprano, decenas de personas acudieron al moderno terminal para esperar a familiares y amigos que llegaban en vuelos internacionales.

Entre los presentes, una joven llamó poderosamente la atención al presentarse disfrazada de dinosaurio inflable para recibir a su hermano y su familia, que llegaban desde Madrid tras siete años de ausencia. Su gesto generó sonrisas y curiosidad entre los demás asistentes y no pasó desapercibido ante nuestras cámaras.

“A mi hermano y a su familia, que llegan desde Madrid, los espero con este disfraz para divertir a sus hijitos pequeños. Ya pasó hora y media desde que aterrizó el avión y aún no salen”, comentó la joven, visiblemente emocionada, cuando nuestra reportera le consultó el motivo por el que decidió disfrazarse de dinosaurio.

A pesar de su entusiasmo, la joven relató que su llegada al nuevo aeropuerto no fue sencilla. Recibió información errónea por parte del personal orientador, lo que la llevó inicialmente al otro aeropuerto.

“No me dieron buena información. Pregunté por la aerolínea y me mandaron al aeropuerto antiguo. Pero ahí me dijeron que era acá, en el nuevo. Me he tenido que regresar. Un poco difícil por la señalización”, explicó.



Además de su gesto familiar, la joven aprovechó la oportunidad para dar a conocer su emprendimiento de disfraces por alquiler, indicando que su disfraz de dinosaurio también está disponible para eventos o recepciones especiales.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7