Toño Centella denuncia que es víctima de los extorsionadores: «Quieren matar a mi hijo»

El clima de inseguridad ciudadana que se vive en Lima también alcanza a los músicos. Un caso es el del cantante de cumbia Toño Centella, quien denunció en sus redes sociales que los extorsionadores le enviaron sendas amenazas a través de llamadas y mensajes. Incluso, hace poco dejaron un explosivo en la puerta de su casa que provocó daños a su vehículo.

«Nunca le he hecho nada a nadie. Nunca me ha pasado esto en tantos años, ni en mi mejor época«, señaló el artista, cuyo verdadero nombre es Antonio Domínguez. Agregó que literalmente se encuentra aislado y sin poder realizar sus actividades ante el temor de que su familia pueda verse seriamente afectada por algún atentado.

«Me siento mal por todas estas cosas, no he hecho nada. Atentan contra mi casa, mi familia. Quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle y veo una moto aquí, allá, y la policía, bien gracias», expresó. «No es posible. No puedo salir a la calle», acotó.

Centella detalló cómo es que las amenazas le han llegado y en qué tono. «Me escriben de números desconocidos, lo único que hago es bloquearlos, no les contesto. Parece que eso les molesta», añadió. El cantante reveló, además, que le dejaron un aviso con lo siguiente: “Quieres ser libre, lo serás en la tumba”.

PIENSA DEJAR LA MÚSICA

A raíz de las constantes extorsiones, Toño Centella está considerando la posibilidad de abandonar la música para cuidar su vida y la de su familia. Recordó que estos episodios de violencia que viene sufriendo agravan su estado de salud, ya que lucha contra una diabetes.

«Me puse a llorar y sinceramente estoy pensando en dejar la música, todo esto, y vender la casa. No sé adónde irme, porque ya no aguanto, la verdad», mencionó.

El artista aseguró que tiene que pagar por seguridad cada vez que acude a un evento porque en otras ocasiones su casa y los locales, donde se presentó, también sufrieron atentados.

«¿Usted cree que todo en la vida es dinero? Nada es más valioso que los momentos que pasamos con las personas que amamos, nada es más valioso que la lealtad, la sinceridad, el amor, los momentos con cada persona que nos rodea. Aprendamos a valorar», finalizó.