Vehículo cae desde 80 metro y termina en techo de vivienda en el Rímac

En el asentamiento humano Felipe Castillo, en el distrito del Rímac, una familia se ha visto afectada luego que un vehículo cayera sobre el techo de su vivienda. El accidente se produjo luego que el conductor se quedó dormido.

Ante las cámaras de Latina Noticias, la familia afectada denunció que el dueño del auto no se hace responsable y hasta el momento no ha retirado la unidad.

“Estamos muy indignados porque la señora no se quiere hacer cargo y hemos pedido que retire el vehículo, tampoco lo quiere hacer porque dice que no tiene una orden de un fiscal. Yo tampoco voy a estar durmiendo en la calle todos estos días”, expresó la dueña de la casa.

En ese sentido, la madre de familia explicó que por ahora tanto ella como su familia está viviendo en la casa de una vecina ante la falta de acción de la dueña del vehículo.

“Mis hijos no fueron al colegio, dónde voy a vivir, no tengo un apoyo. No sacan el carro, yo no puedo traer a mis hijos aquí. Yo necesito este espacio porque mis hijos necesitan este espacio”, denunció.