Viajeros con maletas no podrán abordar buses hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Los turistas nacionales y extranjeros que viajen con equipaje de más de 12 kg no podrán abordar los buses de transporte público hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo informó David Hernández, presidente de la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

En ese sentido, solo podrán acceder a este servicio aquellos viajeros que cuenten solo con equipaje de mano o mochilas pequeñas.

“Recuerden que, para el acceso del aeropuerto, se debe usar mochila o máximo carry on. El espacio que se le ha dado a este vehículo es para mantener esa condición. Este servicio no es para maletas de viaje. Hoy en día, las personas que van al aeropuerto con equipaje grande entran en taxi, no llegan en transporte público”, dijo para Canal N.

Hernández mencionó, además, que los buses que circularán por el nuevo aeropuerto tienen un aforo de 45 a 50 personas.

¿CUÁLES SON LAS RUTAS QUE CONECTARÁN CON EL AEROPUERTO?

Las rutas cubrirán diversas zonas de la ciudad. Los buses pasarán por el centro de Lima, norte, sur, Ventanilla y Quilca que, a su vez, se interconectarán con el sistema de transporte público.

Asimismo, el presidente de la ATU destacó que se implementará el sistema de pago electrónico mediante tarjetas, con la finalidad de eliminar el uso de efectivo y así agilizar el ingreso a las unidades.

