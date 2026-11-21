La muerte de Jorge Chirinos Díaz, quien permanecía internado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara por un tratamiento oncológico, ha desatado una denuncia contra el establecimiento de salud. Su familia sostiene que contrajo viruela del mono durante su hospitalización y cuestiona la atención que recibió antes de fallecer el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, las autoridades médicas del hospital niegan que el contagio se haya producido dentro de sus instalaciones.

FAMILIA DENUNCIA PRESUNTAS NEGLIGENCIAS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Según relató su esposa, Gladys Díaz, Jorge Chirinos ingresó al Hospital Guillermo Almenara el 16 de octubre para continuar con su tratamiento contra el cáncer. No obstante, durante su permanencia en el establecimiento habría contraído viruela del mono, enfermedad que, de acuerdo con la denuncia familiar, agravó su estado de salud hasta ocasionarle la muerte.

La viuda cuestiona las condiciones en las que permaneció su esposo y asegura que no recibió la atención que necesitaba. También manifestó su preocupación porque, pese a su condición vulnerable, habría estado expuesto a otros pacientes.

«Si bien es cierto podía contagiar al resto, pero mi esposo estaba en un lugar donde también había gente débil de sistema. Ahí lo tenían. No podían siquiera trasladarlo, no le ponían una cánula. He visto cómo ha ido muriendo poco a poco», declaró Gladys Díaz.

HOSPITAL ALMENARA NIEGA QUE EL PACIENTE SE HAYA CONTAGIADO EN SUS INSTALACIONES

Frente a las acusaciones, el Hospital Guillermo Almenara rechazó que Jorge Chirinos haya adquirido la infección dentro del establecimiento. Leonel Terrel, representante médico de la institución, aseguró que no identificaron a otros pacientes ni trabajadores que pudieran haber sido fuente de transmisión.

«No hemos atendido ni encontramos pacientes dentro con este diagnóstico, que hayan podido ser fuente de contagio para esta persona. Ni pacientes ni trabajadores. Segundo, este paciente ha sido hospitalizado en un área de aislamiento», sostuvo.

De esta manera, existe una versión contrapuesta entre la familia y las autoridades del hospital. Mientras los familiares atribuyen el contagio a la atención recibida durante la internación, el establecimiento sostiene que el paciente permaneció en un ambiente de aislamiento y que no se identificaron posibles fuentes de infección.

FAMILIA CUESTIONA DOS CERTIFICADOS DE DEFUNSIÓN

A la denuncia por el presunto contagio se suman cuestionamientos sobre los documentos emitidos después del fallecimiento. La familia asegura que el hospital elaboró dos certificados de defunción con información diferente y que recién en el segundo documento, tras insistir ante el personal médico, se habría consignado la viruela del mono como causa antecedente de muerte.

Esta situación ha incrementado las dudas de los familiares, quienes solicitan que se esclarezcan las circunstancias en las que Jorge Chirinos contrajo la enfermedad y cuáles fueron los factores que desencadenaron su fallecimiento.

Su hijo, Jeanfranco Chirinos, estudiante de Medicina, también cuestionó el trato que recibió su padre y aseguró que tuvo que exigir una atención adecuada durante su hospitalización.

«Él no se merece, creo que nadie en la vida merece el trato como el que mi papá ha tenido y como el que la familia ha sufrido. Nos duele. Mi papá ha sido la persona más fuerte que he conocido y que voy a haber conocido nunca. Él peleó hasta el último y nosotros vamos a hacer lo mismo», expresó.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Además de exigir explicaciones a EsSalud, Gladys Díaz hizo un llamado a las autoridades para que su caso no quede sin respuesta. La mujer contó que su esposo era el principal sustento económico del hogar y que ahora debe afrontar la pérdida junto a sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un joven de 23.

«Señora Zulema, señora Keiko, ayúdenos, nosotros estamos solos. Mi hija de 16 años, mi hijo de 23, yo. Mi esposo era el sustento de la familia. Ayúdenme por favor en este caso, se lo pido. No puede quedar al aire», manifestó entre lágrimas.

La familia exige que se investigue lo ocurrido durante la hospitalización y que las autoridades correspondientes determinen si existieron responsabilidades en la atención médica brindada al paciente.

¿CÓMO SE TRASMITE LA VIRUELA DEL MONO?

En medio de las interrogantes sobre el posible origen de la infección, el médico infectólogo Leslie Soto explicó que la viruela del mono, también conocida como mpox, puede transmitirse mediante el contacto estrecho con una persona infectada.

Entre las principales vías de transmisión se encuentran el contacto directo con las lesiones cutáneas, los fluidos corporales y las secreciones respiratorias durante interacciones cercanas y prolongadas. También puede existir transmisión por contacto íntimo, incluidos los besos.

«Se va a adquirir por las gotitas de la respiración, por dar un beso porque está en la saliva, o por contacto directo con las lesiones de las personas. Requiere un contacto íntimo, cercano, constante para poder haber transmisión», explicó el especialista.

Asimismo, el periodo de incubación puede extenderse hasta 21 días, por lo que establecer el momento y el lugar exactos en que ocurrió una infección requiere una evaluación de los antecedentes epidemiológicos y clínicos del paciente.

INVESTIGACIÓN DEBERÁ ESCLARECER EL ORIGEN DEL CONTAGIO

La denuncia de la familia Chirinos Díaz y la respuesta del Hospital Guillermo Almenara dejan interrogantes sobre las circunstancias en las que el paciente contrajo la enfermedad. Será necesario revisar su historial clínico, los certificados de defunción y las condiciones de aislamiento durante su hospitalización para determinar el origen de la infección y establecer si existieron responsabilidades.

Mientras tanto, su esposa e hijos esperan que EsSalud y las autoridades competentes atiendan su denuncia y esclarezcan una muerte que, aseguran, no debe quedar sin explicación.

VIDEO RECOMENDADO: