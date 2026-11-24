En la ciudad de Villavicencio, Colombia, estalló un coche bomba que dejó más de 20 heridos y destrozó fachadas de locales comerciales y de oficinas de la sede del Gobierno Regional del Meta. Ante este atentado, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y se dirigió a grupos narcoterroristas.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, expresó recientemente el mandatario a través de su cuenta oficial de X.

Agregó que desplegarán toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. “No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”, enfatizo´.

24, 2026

El mandatario informó que hasta el momento no se registran víctimas mortales y usó también sus redes sociales para solidarizarse con los que resultaron heridos y damnificados en la ciudad de Villavicencio y de todo el departamento de Meta.

ASÍ FUE EL ATENTADO

Cerca de las 9:30 p.m. del lunes 23 de noviembre estalló un coche bomba en una calle ubicada entre la catedral y la Gobernación del Meta. La onda explosiva alcanzó diversas edificaciones cercanas y se registró la interrupción del servicio de energía eléctrica en los alrededores. Según el balance de la Secretaría de Salud departamental, hasta el momento se reporta que la explosión dejó 23 personas heridas.

Para el presidente Abelardo de la Espriella, el atentado iba dirigido a la Gobernación del Meta. “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, escribió más temprano en su cuenta de X. Ante ello, destacó que el Estado de Colombia responderá de forma contundente. “Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, añadió.

Desde su primer post tras el atentado, De la Espriella fue tajante contra el narcoterrorismo y enfatizó en que el gobierno colombiano no establecerá contacto alguno con ellos. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, manifestó el mandatario.

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