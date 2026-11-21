Boca Juniors volvió a celebrar a nivel continental. El equipo argentino derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y consiguió una nueva estrella para su palmarés. Con esta victoria, el conjunto xeneize alcanzó los 19 títulos internacionales en competiciones organizadas por la FIFA y la CONMEBOL, y se convirtió en el club argentino con más conquistas bajo este criterio.

La final tuvo como protagonistas a Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, autores de los goles que sellaron el triunfo. El primero abrió el marcador durante la etapa inicial, mientras que el delantero uruguayo amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo, tras una asistencia de Sebastián Villa.

El resultado permitió que Boca volviera a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Su última consagración había sido en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí.

¿CUÁNTOS TÍTULOS INTERNACIONALES TIENE BOCA JUNIORS?

Con la conquista de la Sudamericana 2026, Boca llegó a 23 títulos internacionales oficiales en su palmarés histórico. Sin embargo, al considerar exclusivamente las competiciones organizadas por la FIFA y la CONMEBOL, el registro queda en 19 conquistas.

Este criterio excluye cuatro trofeos de competiciones internacionales que no fueron organizadas por ninguno de estos dos organismos. De esta manera, Boca suma 19 títulos bajo el mismo parámetro de clasificación.

Copa Libertadores: 6 títulos.

Copa Intercontinental: 3 títulos.

Copa Sudamericana: 3 títulos.

Recopa Sudamericana: 4 títulos.

Supercopa Sudamericana: 1 título.

Copa Master de Supercopa: 1 título.

Copa de Oro Nicolás Leoz: 1 título.

BOCA TAMBIÉN ES EL PRIMER TRICAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA

La victoria frente a Atlético Mineiro le permitió al conjunto argentino alcanzar una marca inédita: convertirse en el primer equipo en conquistar tres ediciones de la Copa Sudamericana.

Sus anteriores celebraciones en este certamen ocurrieron en 2004 y 2005. En la primera final superó a Bolívar de Bolivia, mientras que un año después se impuso ante Pumas de México en una definición por penales, luego de que ambos encuentros terminaran igualados.

Con el campeonato de 2026, Boca pasó a liderar en solitario el historial de ganadores de esta competición continental.

LAS SIES COPAS LIBERTADORES QUE MARCARON SU HISTORIA

Entre las conquistas internacionales más importantes de Boca destacan sus seis títulos de la Copa Libertadores, obtenidos en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Las dos primeras llegaron durante la etapa de Juan Carlos Lorenzo como entrenador, cuando el equipo consiguió un histórico bicampeonato continental.

Posteriormente, bajo la conducción de Carlos Bianchi, Boca protagonizó una de sus etapas más exitosas. Ganó las ediciones de 2000, 2001 y 2003, con figuras como Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Roberto Abbondanzieri.

La sexta conquista llegó en 2007, con Miguel Ángel Russo como técnico y Riquelme como principal referente futbolístico. En aquella campaña, el equipo argentino venció a Gremio de Brasil en la final.

LAS TRES VECES QUE BOCA SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL MUNDO

Otro de los registros más destacados del club argentino son sus tres Copas Intercontinentales, conseguidas en 1977, 2000 y 2003.

En 1977 venció al Borussia Mönchengladbach de Alemania, mientras que en el año 2000 protagonizó una de sus victorias más recordadas al derrotar al Real Madrid, con dos goles de Martín Palermo.

Tres años después volvió a conquistar el trofeo, esta vez frente al Milan de Italia. En aquella definición, disputada en Japón, Boca se impuso en la tanda de penales luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Estas tres conquistas forman parte de los capítulos más importantes de su trayectoria internacional.

¿CUÁNTOS TÍTULOS OFICIALES TIENE BOCA EN TOTAL?

La nueva consagración también incrementó su registro general. Boca Juniors alcanzó las 76 estrellas oficiales, distribuidas en 53 títulos nacionales y 23 internacionales.

Con esta cifra, amplió su ventaja sobre River Plate, que registra 72 campeonatos oficiales, de acuerdo con el recuento que incluye las distintas competiciones nacionales e internacionales.

Así, el triunfo frente a Atlético Mineiro no solo significó el regreso de Boca a la gloria continental después de casi dos décadas, sino también una nueva marca en su historia: tres Sudamericanas y 19 títulos internacionales en competiciones organizadas por FIFA y CONMEBOL.

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