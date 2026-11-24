La Fiscalía de Paraguay amplió los cargos contra el expresidente Santiago Peña y lo acusó de presunto lavado de activos y cohecho pasivo agravado, en el marco de las investigaciones relacionadas con la intervención de Ueno Bank. En este mismo proceso también fueron imputados su hermano, Francisco Peña, y su cuñada, Rocío Caballero Bosch, según informó el Ministerio Público.

Las nuevas imputaciones se incorporan a los cargos que ya pesaban sobre el exmandatario, entre ellos lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación busca esclarecer posibles irregularidades financieras y presuntos vínculos entre el entorno familiar de Peña y el conglomerado empresarial relacionado con la entidad bancaria.

La ampliación de la acusación se conoció después de que Francisco Peña y su esposa, Rocío Caballero, fueran detenidos en Asunción y posteriormente comparecieran ante los fiscales para brindar sus declaraciones indagatorias.

DETENCIÓN Y ANTECEDENTES DEL CASO UENO BANK

Santiago Peña fue apartado de la Presidencia el pasado 6 de noviembre, luego de un juicio político desarrollado en el Senado, donde se cuestionó su desempeño en el ejercicio del cargo. Horas después de su destitución, quedó detenido en medio de las investigaciones por sus presuntas conexiones con Ueno Bank.

El caso está relacionado con la captación de importantes recursos públicos por parte de la entidad financiera durante el periodo de gobierno de Peña, comprendido entre 2023 y 2026. Entre los fondos involucrados figurarían recursos pertenecientes a cajas de jubilación.

INVESTIGAN VÍNCULOS EMPRESARIALES DEL ENTORNO FAMILIAR DE PEÑA

Otro aspecto relevante de la investigación está relacionado con la participación de Francisco Peña en U Holding S.a.r.l., sociedad matriz constituida en Luxemburgo y encargada de controlar Ueno Bank. Según la documentación fiscal, el hermano del expresidente ingresó como accionista de esta compañía en marzo de 2024.

Los investigadores también sostienen que, mientras ejercía la Presidencia de Paraguay, Santiago Peña habría mantenido intereses económicos y participación accionaria directa en empresas vinculadas al Grupo Vázquez y Ueno.

Este presunto conflicto de intereses forma parte de las líneas de investigación que buscan determinar si existieron beneficios económicos irregulares y operaciones financieras incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.

La Fiscalía formuló cargos contra Francisco Peña por presunto lavado de activos en calidad de coautor, asociación criminal como autor y cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio como cómplice. Asimismo, solicitó que permanezca bajo prisión preventiva.

En el caso de Rocío Caballero Bosch, la imputación corresponde al presunto delito de lavado de activos en calidad de coautora, debido a su vinculación con las operaciones financieras investigadas a través de Pear SRL.

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