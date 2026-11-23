La explosión de un carro bomba, de acuerdo a las investigaciones preliminares, frente al edificio de la Gobernación del departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio (centro de Colombia), dejó este lunes 23 al menos doce personas heridas y graves daños materiales. Según informaron medios colombianos, la detonación se produjo alrededor de las 9:30 de la noche en la plaza de dicha sede gubernamental.

Imágenes difundidas en videos y fotografías evidencian fachadas muy afectadas por la onda expansiva, techos levantados y un gran cráter en el suelo. Tras el ataque, equipos de emergencia se desplazaron al lugar para asistir a las víctimas, mientras los hospitales de Villavicencio se declararon en estado de alarma para atender a los heridos.

FUERTE RECHAZO DE DE LA ESPRIELLA

Ante lo ocurrido, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de sus redes sociales señalando que se encontraba a la espera de los reportes oficiales y deseando que no se registren víctimas mortales. Asimismo, atribuyó el ataque a que “el narcoterrorismo está desesperado” por la “manera decidida” con la que la Fuerza Pública lo viene enfrentando desde que asumió el mandato hace cerca de cuatro meses.

En su mensaje, el jefe de Estado colombiano descartó cualquier negociación con los responsables del ataque y advirtió una respuesta estatal frente a estos hechos. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”, sentenció.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó “enérgicamente” la ofensiva, advirtiendo que este suceso se suma a otros episodios violentos ocurridos en el país durante los últimos días. A través de su cuenta en X, la entidad subrayó que el uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida de la población civil, por lo que urgió fortalecer las medidas de prevención y protección, además de exigir a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario.

En la misma línea, la defensora del pueblo, Iris Marín, calificó el atentado como “inadmisible y doloroso”, expresando su solidaridad con el Meta, el Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño y todo el país. A las condenas se sumaron diversas autoridades locales, entre ellas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó su rechazo y pidió “liberar a Colombia” de los grupos armados que perpetran estos actos.

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