¿Cuál es la situación de los peruanos que fueron intervenidos en Estados Unidos?

Existe una importante presencia de connacionales en Nueva York, Nueva Jersey y California. Es precisamente en este último estado en donde recientemente 500 peruanos fueron intervenidos tras las medidas migratorias anunciadas por Donald Trump. Ante esta situación de migración irregular, la Ley del Retorno representa una alternativa para regresar al Perú.

En entrevista con Latina Noticias, Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, brindó detalles sobre la situación que vienen afrontando los connacionales. Señaló que los peruanos detenidos son aquellos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos dos años y quienes han estado en la zona de frontera sur con Méxixo.

«El ministro Jaime Casafranca, él me ha asegurado que en la próximas horas está dispuesto a ir a los centros de detención, hay varios, no todos están en uno. La dependencia que cubre esta zona es nuestro Consulado General de los Ángeles. En la proximas horas se desplazarán a los centro de detencion. No estan en un solo centro, se tiene que evaluar en que situacion de vulnerabilidad están», anunció en torno a las acciones que estaría tomando el Consulado del Perú en Los Ángeles.

Las medidas migratorias dispuestas por Donald Trump involucran a muchos peruanos que crecieron desde pequeños en Estados Unidos y quienes -por ende- ya sienten este país como su casa, explica Giuliana Urrelo Huapaya, Máster en Leyes e integrantes del equipo de inmigración de ‘Make the Road New York’, organización sin fines de lucro que trabaja en defender los derechos de los inmigrantes,

«Los sentimientos que están en el aire es frustración y angustia. Estamos viendo que estas deportaciones masivas no solo se está dando con personas con record criminal, sino contra personas que se encuentran con status no legal. Son muchos de estos sentimientos, frustración, depresión, ansiedad», manifestó Urrelo.

LEY DEL RETORNO AL PERÚ

La Ley del Retorno se presenta como una alternativa para los connacionales en Estados Unidos en situación irregular. Para acceder a esta norma es importante tener en cuenta los siguientes requisitos.

Demostrar que es peruano.

Haber estado en el país por más de dos años

Tener la voluntad de regresar

Para acogerse a los beneficios de esta ley, tome en cuenta la información actualizada, así como más requisitos que el Ministerio de Relaciones Exteriores contemple.

Pedro Bravo, Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior, informó además que se está preparando una nueva cartilla con mayor información sobre esta opción para los peruanos en Estados Unidos. «Vamos a proponer acelerar los plazos, acortarlos, flexibilizarlos, pues es un caso especial», señaló.

