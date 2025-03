Donald Trump promete publicar los archivos secretos sobre el asesinato de JFK sin censura

El presidente Donald Trump ha vuelto a poner en el centro de la atención pública el caso del asesinato de John F. Kennedy, al anunciar que su administración está dispuesta a publicar los archivos restantes sin ninguna edición.

“Estar aquí pensé que sería apropiado. Mañana anunciaremos y pondremos a disposición todos los archivos de Kennedy”, expresó Trump durante una visita al centro cultural Kennedy en Washington.

Trump declaró a la prensa que se publicarían 80.000 archivos, aunque no está claro cuántos de ellos son nuevos. Su postura es clara: “Simplemente no omitan nada. No pueden omitir nada”.

QUÉ CONTIENEN LOS ARCHIVOS JFK

El caso JFK todavía alimenta teorías de conspiración, 60 años después de su muerte. “Tenemos un volumen enorme de documentos, tendremos mucho que leer. No creo que vayamos a censurar nada”, dice Trump.

En los últimos años, los Archivos Nacionales han desclasificado decenas de miles de expedientes relacionados con el caso, pero miles de documentos han sido retenidos por razones de seguridad nacional. En diciembre de 2022, cuando se publica la última publicación, indica que el 97% del material disponible es público.

Los expertos consideran que los documentos que aún no se divulgan contienen revelaciones impactantes o ponen fin a las hipótesis populares sobre el asesinato del 35º presidente de Estados Unidos.

