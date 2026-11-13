EE.UU.: FAA ordena detener los despegues en todos los aeropuertos por un problema de comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre una parada en tierra a nivel nacional en todos los aeropuertos del país, debido a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo.

La FAA indicó que la medida se tomó “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. Según el aviso, todos los vuelos que aún no han despegado deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Los aviones que ya están en el aire pueden aterrizar, y los vuelos internacionales con destino a EE.UU. se gestionarán caso por caso.

Esta es la segunda vez desde el 11 de setiembre de 2001 que la entidad ordena una suspensión de este tipo a nivel nacional. La anterior fue en enero de 2023, cuando el sistema NOTAM de la FAA sufrió una caída que impidió a los pilotos obtener la documentación necesaria antes del despegue.

En Estados Unidos existen 22 Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta, responsables de todos los vuelos que operan por encima de los 18,000 pies de altitud. Poco antes, la FAA había detenido las operaciones en los aeropuertos O’Hare y Midway, de Chicago, por problemas de comunicaciones en el control de tránsito aéreo.

PRONUNCIAMIENTO DEL EJECUTIVO

El secretario de Transporte, Sean Duffy, compartió detalles del incidente en su cuenta de X: “La Administración Federal de Aviación ha emitido una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EE. UU. tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”.

13, 2026

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